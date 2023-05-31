«О десятках миллионов евро речь точно не идёт». Глава «Балтики» — о бюджете клуба в РПЛ
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Генеральный директор калининградской «Балтики» Кирилл Волженкин высказался о бюджете клуба в Российской Премьер-Лиге.
«Бюджет? О десятках миллионов евро речь точно не идёт. Бюджет на трансферы в любом случае будет в структуре общих трат на участие в РПЛ, но это точно не баснословные деньги. Понятно, что за хороших футболистов в любом случае придётся платить», – сказал Волженкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
«Балтика» уже обеспечила себе выход в Российскую Премьер-Лигу. Команда занимает второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги за один тур до завершения сезона. Подопечные Сергея Игнашевича набрали 64 очка после 33 матчей. На первой строчке располагается казанский «Рубин» (68).
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