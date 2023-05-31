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Месси, Неймар и Мбаппе представили новую форму «ПСЖ» на сезон-2023/2024

Французский «ПСЖ» на официальном сайте представил новую домашнюю форму на сезон-2023/2024.

Фото: ФК «ПСЖ»

В числе футболистов, участвовавших в презентации, нападающие Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар.

«Эта футболка по-новому интерпретирует форму, которую носили парижские футболисты в начале 2000-х годов, и отражает сущность «Пари Сен-Жермен» благодаря эффектному дизайну. Красные и белые полосы, символы клуба, постепенно сливаются в динамичный синий цвет, как свет в парижском горизонте.

Также выделяется трёхцветный флаг. Он подчёркивает гордость «Пари Сен-Жермен», самого успешного клуба Франции, распространяющего французский колорит далеко за пределы столицы и страстно сияющего по всему миру», — написано в заявлении клуба.

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