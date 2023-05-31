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Появилось видео, записанное прямо перед крушением трибуны в Ростове

Появилось видео, записанное прямо перед крушением трибуны в Ростове
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В соцсетях появилось видео, записанное прямо перед крушением трибуны стадиона на гребном канале в Ростове-на-Дону. Ролик опубликован в телеграм-канале Don Mash. На видео запечатлён сильный ливень и ураган, от которого участники матча спрятались на трибуны. Через считаные мгновения эта конструкция не выдержит и упадёт от сильного порыва ветра.

Ураган прямо перед крушением трибуны в Ростове. Видео:

Ранее сообщалось о 32 пострадавших, большинство из которых — дети. Также сообщалось о смерти одного из родителей юных футболистов и о тяжёлом состоянии некоторых из детей.

Напомним, в момент обрушения трибуны на гребном канале проходил турнир по футболу среди школьников — играли ростовская и батайская команды. Когда участники сели на трибуну, её повалило из-за сильного ветра. Всех детей отправили в больницу №20.

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