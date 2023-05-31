Лукас Вера считает, что «Ахмат» может конкурировать с «Зенитом» в борьбе за чемпионство

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера высказался о доминировании «Зенита» в Российской Премьер-Лиге. Санкт-петербургский клуб выигрывает чемпионат России пять сезонов подряд.

«Нормально ли, что один клуб постоянно выигрывает чемпионат России? Чемпионат Аргентины очень непростой и тоже чем-то похож на РПЛ. Исход может решиться за 4-5 туров до окончания чемпионата. Но нужно признать, у «Зенита» было большое преимущество над остальными командами.

У кого из российских команд есть потенциал бороться с «Зенитом» за титул? У «Ахмата». Как я слышал, этот клуб не является лидером чемпионата, но, когда мы встретились, меня удивил уровень футболистов. Они были очень хороши. На выезде мы не смогли их обыграть, хотя очень старались», — приводит слова Веры Metaratings.