Антон Зиньковский: все настраиваются на «Спартак» как на самый важный матч сезона

Российский полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский считает, что на игру с красно-белыми команды Российской Премьер-Лиги настраиваются по-особому.
«Почему в матчах со «Спартаком» во вратарей соперника вселяется Буффон? Все настраиваются на «Спартак» как на самый важный матч сезона. Мне так кажется. Да и все часто говорят об этом», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, после 29-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» в турнирной таблице расположился на третьей строчке, имея в активе 54 очка. От второй строчки, на которой находится ЦСКА, команду отделяет одно очко.
В последнем, 30-м туре РПЛ «Спартак» сыграет в гостях с «Крыльями Советов». Матч пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» и начнётся в 17:00 мск.
- 31 мая 2023
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