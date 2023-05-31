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Сиссоко, Минамино и Солер — в сборной худших игроков Лиги 1 по версии ESPN

Полузащитник «Нанта» Мусса Сиссоко, нападающий «Монако» Такуми Минамино и форвард «ПСЖ» Карлос Солер попали в сборную худших игроков чемпионата Франции по версии ESPN.

Полная сборная выглядит так:

Вратарь: Ивон Мвого («Лорьян»);

Защитники: Юсеф Аталь («Ницца»), Маттиа Вити («Ницца»), Джо Родон («Ренн»), Исмаил Якобс («Монако»);

Полузащитники: Мусса Сиссоко («Нант»), Уссем Ауар («Лион»);

Нападающие: Такуми Минамино («Монако»), Карлос Солер («ПСЖ»), Камал Сулемана («Ренн»), Уго Экитике («ПСЖ»).

Напомним, в сезоне-2022/2023 победу в чемпионате Франции за тур до конца оформил «ПСЖ». «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, после 37-го тура Лиги 1 расположился на шестой строчке, набрав 65 очков.