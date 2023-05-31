«Финишируют в середине РПЛ, чего и мы хотим». Глава «Балтики» — об ориентире по трансферам

Генеральный директор калининградской «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал, на какой клуб ориентируется в плане проведения трансферов.

«В плане селекции команд, которые только вышли в РПЛ, мне нравится, как работает «Оренбург». Мы планируем действовать в этом же стиле. Они финишируют в середине таблицы, собственно, чего и мы хотим в первый сезон.

У нас тоже нет никаких барьеров с точки зрения приглашения легионеров. При этом мы не хотим отходить от концепции развития футболистов: любой игрок — легионер или местный — должен иметь потенциал для роста. Нам нужны люди, которые хотят развиваться вместе с командой, добиваться результатов, а не просто играть за зарплату. Трудовой менталитет игроков очень важен при осуществлении селекционной работы. Мы уделяем большое внимание этому при подборе футболистов», – сказал Волженкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.