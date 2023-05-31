Сергей Семак: многим клубам стоит брать пример с «Зенита», чтобы посещаемость была выше

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о посещаемости стадиона сине-бело-голубых.

«После матча с «Факелом» будет дискотека, какая у меня роль? Что касается моей роли на дискотеке — статист. С тех времён больше занимаюсь наблюдением и контролем за ситуацией. Должен же кто-то быть на страже. Что касается самих дискотек, у каждого может быть своё понимание, кому и что нравится. Мне нравятся многие разновидности танцев — приятно смотреть и наблюдать. По поводу дискотеки на футбольном поле — будет не только дискотека, но и сюрприз, подарок клуба нашим болельщикам, который им понравится. Раскрывать подробности, наверное, не могу.

Ждём наших болельщиков, потому что эмоции, которые они привносят посредством своих переживаний, создают прекрасную атмосферу на футбольном поле. Можем гордиться, что в это непростое время количество болельщиков, которые приходят к нам, остаётся очень большим. Многим клубам стоит брать пример и стараться так же много работать с болельщиками, чтобы посещаемость была выше. А мы постараемся своей игрой поблагодарить наших дорогих болельщиков за их участие в нашей жизни, небезразличие и помощь», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».