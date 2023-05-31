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Кузнецов: в этом сезоне прогрессировали многие футболисты, например, Сперцян или Чалов

Кузнецов: в этом сезоне прогрессировали многие футболисты, например, Сперцян или Чалов
Саша Зделар и Фёдор Чалов
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов выделил лучших игроков в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2022/2023.

«В этом сезоне прогрессировали многие футболисты. Тот же Сперцян в «Краснодаре». Мне нравится, как в этом сезоне играли Клаудиньо и Малком. Это топ-футболисты, у которых есть предложения из Европы. Они усилили бы любую команду РПЛ, но они в «Зените» получают хорошие деньги и влились в ту игру, которую показывает команда. Чалов очень здорово провёл сезон после перезагрузки в «Базеле». Да, возможно, чего-то не хватает, но он раскрылся, установил личный рекорд по голам», — приводит слова Кузнецова Metaratings.

Напомним, после 29-го тура РПЛ московский ЦСКА в турнирной таблице расположился на второй строчке, имея в активе 55 очков. Ближайший преследователь, «Спартак», отстаёт на одно очко.

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