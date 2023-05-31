Павел Кукуян обслужит матч ЦСКА и «Ростова» в заключительном туре РПЛ

Стали известны назначения арбитров и инспекторов на матчи 30-го тура Российской Премьер-лиги. Об этом сообщил официальный сайт РФС.
Отмечается, что начало всех матчей в одно время подразумевает использование всех аппаратных VAR-центра РФС. В связи с подготовкой оборудования VAR-центра к стыковым играм между командами РПЛ и ФНЛ на стадионах, где ранее не использовалась система, несколько игр 30-го тура пройдут без использования системы VAR.
3 июня, суббота
«Зенит» – «Факел»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Андрей Образко, Рутам Мухтаров; резервный судья – Артур Фёдоров; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Максим Ковалев; инспектор – Сергей Французов.
«Крылья Советов» – «Спартак»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Кирилл Большаков; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Александр Гончар.
ЦСКА – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Игорь Синер.
«Локомотив» – «Торпедо»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Владимир Сельдяков; инспектор – Юрий Чеботарёв.
«Ахмат» – «Краснодар»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Сергей Мацюра.
«Оренбург» – «Динамо»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Варанцо Петросян; резервный судья – Константин Аверьянов; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Пари Нижний Новгород» – «Химки»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Алексей Воронцов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Андрей Веретешкин; инспектор – Юрий Баскаков.
«Урал» – «Сочи»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Сергей Цыганок; инспектор – Эдуард Малый.
- 31 мая 2023
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