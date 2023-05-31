Гладилин: «Спартак» борьба за медали не мотивирует, в матче с «Пари НН» это было видно

Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от развязки в борьбе за серебряные медали чемпионата России.

«Сложно предугадать, кто займёт второе место. Всё зависит от результата, а в играх «Спартака» он не закономерен. «Крыльям Советов» самим нужны очки. А «Спартак» второе и третье места не очень мотивируют, в матче с «Пари НН» это было заметно.

Не факт, что «Спартак» победит в Самаре чисто на мотивации. По уровню мастерства, по классу «Спартак», конечно, выше. Если команда настроится, как на матч с условным ЦСКА, тогда победит. Если же будет недонастрой, то «Крылья» могут взять очки.

Что касается встречи «Ростов» – ЦСКА, никакого договора на ничью там не будет. Потому что команда, которая победит, будет иметь шансы занять второе место. А всё остальное — это догадки», — приводит слова Гладилина Metaratings.