Главный тренер «Зенита» Семак высказался о «Факеле» перед встречей последнего тура РПЛ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом». Встреча состоится в субботу, 3 июня. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.

«Для «Факела» этот матч будет иметь большое значение? В последних матчах накал был очень серьёзный, у всех соперников был очень хороший настрой — все мечтают обыграть лидера. «Факел» на протяжении всего сезона выделяется бойцовскими качествами, настроем, агрессией и борьбой. Понимаем важность матча для «Факела». Понимаем, за что мы играем и ради кого», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Зенит» обеспечил себе чемпионский титул ещё за четыре тура до завершения чемпионата. Команда Сергея Семака набрала 67 очков после 29 матчей. «Факел» (30) занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.