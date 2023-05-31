Источник: Александр Кержаков может возглавить астраханский «Волгарь»

Бывший наставник «Пари Нижнего Новгорода» и кипрской «Кармиотиссы» Александр Кержаков может стать главным тренером астраханского «Волгаря», который выступает в Первой лиге, информирует телеграм-канал «Мутко против».

Согласно сведениям источника, Кержаков сейчас является одним из приоритетных вариантов для руководства клуба. Однако, этот вариант не единственный.

Напомним, Александр Кержаков был назначен на пост главного тренера кипрской «Кармиотиссы» в начале февраля. Российский специалист проработал в клубе меньше двух месяцев и был уволен с должности 1 апреля. Под руководством Кержакова «Кармиотисса» провела шесть игр в чемпионате, сумев выиграть лишь однажды (в других играх — одна ничья и четыре поражения).