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Директор «Балтики»: перегибы в сторону одного агента — путь в никуда

Директор «Балтики»: перегибы в сторону одного агента — путь в никуда
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Генеральный директор калининградской «Балтики» Кирилл Волженкин высказался о работе клуба с агентами.

«Для качественного управления клубом не должно быть перегибов в сторону какого-то одного агента, иначе уже он будет руководить, выкручивать руки менеджменту и тренерам. Это путь в никуда.

Мы общаемся практически со всеми агентами, изучаем игроков, которых они предлагают. Эта часть работы в клубе лежит на спортивном директоре Исмаиле Ибрагимове», – сказал Волженкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

«Балтика» уже обеспечила себе выход в Российскую Премьер-Лигу. Команда занимает второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги за один тур до завершения сезона. Подопечные Сергея Игнашевича набрали 64 очка после 33 матчей. На первой строчке располагается казанский «Рубин» (68).

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