Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига Европы. Финал. Севилья — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера: в России качество жизни лучше, чем в Аргентине

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера: в России качество жизни лучше, чем в Аргентине
Аудио-версия:
Комментарии

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера высказал мнение о России и Оренбурге в частности.

«Лучший ли сезон в карьере? В этом сезоне я сделал всё, что запланировал. До приезда сюда всё было для меня другим. Я старался не оглядываться назад. Я узнал клуб, воспользовался шансом заиграть в Российской Премьер-Лиге. И вроде всё неплохо получилось. Это прекрасный опыт.

Принял верное решение год назад? Абсолютно. В России, конечно, качество жизни лучше, чем в Аргентине. Тут совершенно другая атмосфера. Оренбург – тихий город, который полностью погружает вас с головой в работу. Идеальное место, чтобы вы могли сосредоточиться на игре и забыть обо всём», — приводит слова Веры Metaratings.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Лукас Вера провёл 26 матчей, забил один мяч и оформил пять голевых передач. Также на счету полузащитника три игры в Фонбет Кубке России.

Материалы по теме
Лукас Вера оценил сезон-2022/2023 в «Оренбурге»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023