Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера: в России качество жизни лучше, чем в Аргентине

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера высказал мнение о России и Оренбурге в частности.

«Лучший ли сезон в карьере? В этом сезоне я сделал всё, что запланировал. До приезда сюда всё было для меня другим. Я старался не оглядываться назад. Я узнал клуб, воспользовался шансом заиграть в Российской Премьер-Лиге. И вроде всё неплохо получилось. Это прекрасный опыт.

Принял верное решение год назад? Абсолютно. В России, конечно, качество жизни лучше, чем в Аргентине. Тут совершенно другая атмосфера. Оренбург – тихий город, который полностью погружает вас с головой в работу. Идеальное место, чтобы вы могли сосредоточиться на игре и забыть обо всём», — приводит слова Веры Metaratings.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Лукас Вера провёл 26 матчей, забил один мяч и оформил пять голевых передач. Также на счету полузащитника три игры в Фонбет Кубке России.