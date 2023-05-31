Сергей Семак рассказал о планах «Зенита» на летние сборы
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о планах команды на летние сборы.
«Что касается планов, отпуск будет небольшим. После 20 июня соберёмся для прохождения медосмотра. С 23-го начнём тренироваться на базе. С 1 по 9 июля запланирован турнир, об этом будет дополнительная информация. 15 июля — Суперкубок. Перерыв достаточно небольшой — чуть больше месяца. Две недели, может, чуть больше, получат игроки, чтобы передохнуть. Дальше начнём тренироваться и готовиться к следующему сезону», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
«Зенит» обеспечил себе чемпионский титул Российской Премьер-Лиги за четыре тура до завершения сезона. Санкт-петербургский клуб выиграл чемпионат России в пятый раз подряд.
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