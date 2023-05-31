Клюев: Сутормин — амбициозный футболист, который хочет получать больше практики

Российский футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, высказался о желании «Рубина» вернуть российского футболиста в свой состав.

«Это надо спрашивать у ваших коллег, которые написали об интересе к Сутормину от «Рубина». Видимо, они лучше нас знают. Единственное, что я могу сказать, что у Лёши контракт с «Зенитом», которому предстоит заключительная игра с воронежским «Факелом», и Сутормин к ней серьёзно готовится.

Естественно, как и каждый амбициозный футболист, а Лёша, безусловно, таким и является, он хочет получать больше практики», — приводит слова Клюева Metaratings.

Напомним, в сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги победил «Зенит». Сине-бело-голубые стали чемпионами России пятый раз подряд.