Гендиректор «Балтики» рассказал, чем его удивил Сергей Игнашевич

Генеральный директор калининградской «Балтики» Кирилл Волженкин высказал мнение о главном тренере команды Сергее Игнашевиче.
«Чем удивил Игнашевич? Стабильностью. Как игрок он побывал в различных ситуациях – от момента, когда его носили на руках, до периода, когда было стыдно выходить из дома на улицу. Но Сергей прошёл всё и знает, как себя вести в любой ситуации. Он удивил этим спокойствием, уверенностью, непоколебимостью. Я могу сказать только самые добрые слова: мне близка его манера в общении – спокойный, рассудительный, вежливый.
У нас выстроились хорошие рабочие отношения, стараемся обсуждать все ключевые решения коллегиально, моделируя различные развития события. Это оберегает нас от импульсивных решений», – сказал Волженкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
- 31 мая 2023
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