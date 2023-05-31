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Сёмин: «Ростов» сейчас одна из самых перспективных и молодых команд

Сёмин: «Ростов» сейчас одна из самых перспективных и молодых команд
Юрий Сёмин
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Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин поделился мнением о выступлении команды в сезоне-2022/2023.

«Мог ли я подумать, что «Ростов» будет показывать такие успехи в нынешнем сезоне РПЛ? Жёлто-синие к этому шли. У них очень хорошая молодёжь, которая раньше играла в дубле, и они были лидерами первенства России. Сейчас эти ребята подросли, стали опытнее, плюс есть хорошая работа Карпина. Эта молодёжь хороша, «Ростов» сейчас одна из самых перспективных команд. Плюс, наверное, одна из самых молодых.

Не знаю, какую задачу ставили ростовчане на этот сезон. Не могу сказать, успех ли для них закончить чемпионат ниже третьего места. Такое выступление «Ростова» — большой успех для всех в клубе. Нужно было сохранить молодых ребят, которые были в дубле, и подвести их к основе. Эти футболисты никуда не ушли, ждали своего часа, всё вместе сложилось хорошо. Это общий успех», — приводит слова Сёмина Metaratings.

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