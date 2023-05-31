Бояринцев: Титов не затерялся бы в Европе, мог бы добиться такого же успеха, как Аршавин

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Денис Бояринцев сравнил двух легендарных российских футболистов — Андрея Аршавина и Егора Титова. Он рассказал, чем Аршавин и Титов отличаются друг от друга в игровом плане, а также оценил их карьеры.

«Однозначно, что это два талантливейших футболиста своего времени. Оба — большие наши российские звёзды, поэтому сравнивать их очень сложно. Аршавин – это игрок быстрой атаки, «Зенит» часто выбегал в быструю атаку на высоких скоростях, Андрей это очень хорошо умел делать.

А Егор — это компьютер, это футболист позиционной атаки, он очень хорошо читал игру на два-три хода вперёд. Он мог найти выход, когда против «Спартака» плотно оборонялись — отдать острую передачу, да и сам всегда любил атаковать, забивая много мячей. Наверное, отличия только в этом.

Аршавин неплохо смотрелся в Англии, потому что мог быстро принимать решение. Егор Ильич, как мне кажется, тоже не затерялся бы в хорошем европейском клубе и мог бы добиться такого же успеха, как Аршавин, но что-то не сложилось в плане трансфера. Я очень рад, что мне удалось поиграть и с Андреем, и с Егором», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».