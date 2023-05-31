Агент Хуниора Алонсо отреагировал на новость, что защитник может покинуть «Краснодар»

Агент Диего Сератти, представляющий интересы защитника «Краснодара» Хуниора Алонсо, прокомментировал информацию о том, что футболист может покинуть российский клуб.
«Алонсо сосредоточен на предстоящей игре в финале Кубка России. Обращались ли к нам по поводу трансфера? Мы не вели переговоров ни с одним клубом», — сказал Серрати в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Ранее «РБ Спорт» сообщил, что Хуниор Алонсо может покинуть «Краснодар» в летнее трансферное окно. По сведениям источника, после матча с ЦСКА в финале Кубке России руководство клуба проведёт переговоры с футболистом, клуб хочет сохранить парагвайца. К Алонсо есть интерес от клубов Бразильской Серии А, но никаких конкретных предложений в «Краснодар» по нему не поступало.
- 31 мая 2023
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