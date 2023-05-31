В Федерации футбола Ростовской области прокомментировали ЧП с крушением трибуны

Председатель Федерации футбола Ростовской области Николай Сардак прокомментировал ЧП с обрушением трибуны стадиона на гребном канале. В частности он объяснил, почему матч не был отменён из-за погодных условий.

«Для того чтобы отменить турнир, у нас должно быть что-то официальное. Скажу одно: откройте интернет, я понимаю, вы с ним дружите. Найдите прецедент в России, когда из-за погодных условий [была отменена игра]. Только из-за аномальной жары могла быть отменена игра. Другого нет нигде.

Игру прекратили. А когда её начинали – вовсю светило солнце. А потом, после перерыва, пошёл дождь, и игру судья прекратил», — приводит слова Николая Сардака телеграм-канал Don Mash.

Ранее сообщалось о 32 пострадавших, большинство из которых — дети. Также сообщалось о смерти одного из родителей юных футболистов и о тяжёлом состоянии некоторых из детей.

Напомним, в момент обрушения трибуны на гребном канале проходил турнир по футболу среди школьников — играли ростовская и батайская команды. Когда участники сели на трибуну, её повалило из-за сильного ветра. Всех детей отправили в больницу №20.