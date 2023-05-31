Быстров: люди, стоящие за крушением трибуны в Ростове, скидывают ответственность на других

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о трагическом ЧП в Ростове-на-Дону, где ветром снесло трибуну одного из стадионов. В результате этого инцидента пострадало более 30 человек, большинство из которых — дети. Мама одного ребёнка скончалась от полученных травм.
«Я сейчас много времени провожу с детьми. Наблюдаю за их тренировками. Езжу на стадионы и вижу, в каком состоянии они находятся. Большинство из них — довольно печальное зрелище.
Неужели не очевидно, что безопасность детей должна быть превыше всего? Нужно проверять (причём постоянно), не обвалится ли что-то случайно или, как в нашем случае, из-за порывов ветра и других природных явлений. Делать какие-то выводы каждый раз, усовершенствовать, привносить что-то новое.
Я не знаю, какого мнения придерживаются люди, которые занимаются организацией спортивных мероприятий, но одно понятно точно — нужно реально что-то менять. Потому что травмы детей и даже смерть — вообще ненормальная ситуация!
Кто-то обязан отвечать за это. По факту же — происходит то, что не должно происходить в современном мире в принципе. И люди (а люди ли?), стоящие за этим безобразием, начинают играть в «горячую картошку»: отбрасывают от себя ответственность и скидывают её на другого.
Чтобы что-то изменить, нужно, чтобы произошло, например, то, что произошло в Ростове-на-Дону? Соболезную, а также искренне выражаю свою поддержку пострадавшим...» — написал Быстров в своём телеграм-канале.
- 31 мая 2023
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