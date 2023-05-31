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Агент Олусегуна: мы в продвинутой стадии переговоров с клубом из Франции

Агент Олусегуна: мы в продвинутой стадии переговоров с клубом из Франции
Олакунле Олусегун
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Агент Вильям Д'Авила, представляющий интересы нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегуна, рассказал об интересе к нигерийскому футболисту французского клуба.

«Мы в продвинутой стадии переговоров с клубом из Франции, который очень достойно выступил в этом сезоне. Я не вправе делиться подробностями. Олусегун тоже не думает о будущем клубе, потому что сейчас он сосредоточен на том, чтобы помочь «Краснодару» в заключительных матчах сезона и завоевать вместе с клубом национальный Кубок», — приводит слова агента Олусегуна Metaratings.

Напомним, матч в рамках Суперфинала Кубка России между «Краснодаром» и московским ЦСКА состоится 11 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» и начнётся в 17:00 мск.

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