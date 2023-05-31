В «Динамо» хотят снова пригласить Овечкина сыграть за команду в товарищеском матче

Коммерческий директор московского «Динамо» Дмитрий Манкин рассказал, что нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может сыграть за динамовцев в товарищеской игре с победителем медиафутбольного турнира.

«Сыграет ли снова Овечкин за «Динамо»? Мы работаем над этим. Нам очень понравилось, как это было в прошлом году. Но пока подтверждения нет», — передаёт слова Манкина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Основные матчи медиафутбольного турнира пройдут с 13 июня по 14 июля. 16 июля состоится гранд-финал, который пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Напомним, «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 45 очков после 29 матчей. В заключительном туре чемпионата России бело-голубые встретятся с «Оренбургом» 3 июня. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.