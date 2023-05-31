Фёдор Смолов ответил на вопрос, нужны ли медиафутбольные команды в Кубке России
Поделиться
Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов высказал мнение, нужны ли медиафутбольные команды в Кубке России.
«Нужны ли медийные команды в Кубке России? А почему нет, если они конкурентоспособные? Причём выигрывали и проходили дальше по сетке Кубка? Молодцы, только респект им. Ребята тренируются, серьёзно готовятся и проходят команды с профессиональным статусом», — сказал Смолов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В сезоне-2022/2023 Фонбет Кубка России принимали участие две медиафутбольные команды — «Амкал» и 2DROTS. «Амкал» добрался до стадии 1/64 финала, где проиграл санкт-петербургской «Звезде» (2:2, 2:4 по пенальти). 2DROTS выбыл на стадии 1/128 финала, уступив ивановскому «Текстильщику» (1:1, 3:5 по пенальти).
Комментарии
- 31 мая 2023
-
16:46
-
16:39
-
16:21
-
16:20
-
16:20
-
16:11
-
16:06
-
16:03
-
15:55
-
15:50
-
15:50
-
15:42
-
15:40
-
15:30
-
15:19
-
15:15
-
15:10
-
15:09
-
15:09
-
14:59
-
14:54
-
14:51
-
14:45
-
14:42
-
14:00
-
14:00
-
13:59
-
13:58
-
13:55
-
13:46
-
13:40
-
13:36
-
13:26
-
13:25
-
13:24
Партнерский контент