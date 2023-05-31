Новиков: отдал бы приз лучшему вратарю сезона Акинфееву. Он надёжнее Сафонова и Лантратова

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков считает, что приз лучшему вратарю сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге заслужил Игорь Акинфеев из стана армейцев. По его мнению, Акинфеев надёжнее Матвея Сафонова из «Краснодара» и Ильи Лантратова, который выступал по ходу сезона за «Химки» и «Локомотив».

«Я бы отдал предпочтение Игорю Акинфееву. Это заслуженный ветеран, который не уступает по игре Сафонову и Лантратову. Он более надёжен, чем Матвей и Илья. У Сафонова и Лантратова впереди хорошее будущее, это качественные голкиперы, но в нынешнем сезоне я бы отдал этот приз именно Акинфееву», — приводит слова Валерия Новикова «РБ Спорт».

Напомним, церемония награждения лучшего голкипера состоится 4 июня.