Лукас Вера: Россия — очень удачное место, чтобы начать играть в Европе

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера высказался о своём будущем.

«Каждый хороший сезон заставляет тебя подниматься выше, прокачивает тебя. Говоря обо мне, я провёл сезон достаточно хорошо для того, чтобы попробовать себя в более сильном клубе чемпионата России, а дальше нужно постараться перейти в топ-чемпионат. Чтобы начать играть в Европе, Россия – очень удачное место. Это касается не только футболистов, которые приезжают сюда, но и местных ребят.

В прошлом году «Оренбург» открыл мне свои двери, дал мне новый вызов. Мы на связи с клубом. Когда придёт лучшее предложение, меня отпустят, мы примем решение. На данный момент в следующем сезоне я в «Оренбурге», — приводит слова Веры Metaratings.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Лукас Вера провёл 26 матчей, забил один мяч и оформил пять голевых передач. Также на счету полузащитника три игры в Фонбет Кубке России.