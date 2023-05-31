Тренер «Ариса»: полагаю, мы договоримся с «Фиорентиной» по Кокорину. Саша хочет остаться

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о будущем российского нападающего Александра Кокорина. По словам специалиста, кипрский клуб намерен договориться о выкупе футболиста у «Фиорентины».

«Будущее Кокорина? Мы выполнили задачу и уже обсуждаем с руководством клуба подготовку к новому сезону. Хотим Сашу удержать. И он сам хочет. Есть перспективы. Лига чемпионов. Это интересно всем. Полагаю, мы сможем договориться с «Фиорентиной», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 чемпионата Кипра Кокорин провёл 28 матчей, в которых отметился 13 голами и шестью результативными передачами. Ранее он получил премию Ассоциации футболистов Кипра, став лучшим игроком сезона. «Арис» стал чемпионом страны.