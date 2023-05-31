Директор «Балтики»: активные болельщики разделяют позицию коллег. Не будут ходить на игры

Генеральный директор калининградской «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал о взаимоотношениях с болельщиками клуба.
«Работа с Fan-ID? Я надеюсь, 25 лет ожидания сыграют свою роль и болельщики придут поддержать команду, для нас это очень важно. Как показала игра с «Рубином», легко нам не будет. В течение всего сезона и особенно в этом матче команда чувствовала сумасшедшую энергетику от трибун. В прошлом году после кубковой встречи с «Динамо» Сергей Николаевич на пресс-конференции сравнил атмосферу на стадионе с театром, тогда некоторые болельщики не очень правильно восприняли эти слова, тренер позже за них извинялся. Хотя я понимаю, что он имел в виду: действительно, тогда было ощущение, что некоторые люди пришли не поддерживать «Балтику», а просто посмотреть на футбол как на событие. В этом сезоне энергия, идущая от трибун, просто невероятна. Важный индикатор – в игре с «Рубином» болельщики не просто поддерживали, но и до последнего не уходили с трибун. Хотелось бы увидеть такое и в РПЛ.
Что касается бойкота из-за Fan ID, то активные болельщики разделяют позицию коллег из других клубов. И пока заявляют о том, что не будут ходить на игры.
Цены на билеты изменятся, но не критично. Хотя, конечно, увеличатся. Нам важно зарабатывать на стадионе. И видеть как можно больше людей на трибунах», – сказал Кирилл Волженкин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
- 31 мая 2023
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