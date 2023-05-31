«Барселона» предложила Месси зарплату в 33 раза меньше, чем от клуба из Саудовской Аравии

«Барселона» сделала неофициальное предложение нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси о переходе в команду летом 2023 года. Об этом сообщает журналист Марта Рамон в «Твиттере». По сведениям источника, клуб предложил 35-летнему аргентинцу зарплату в размере € 12–13 млн после вычета налогов. Игрока устроило это предложение.

Ранее сообщалось, что после вычета налогов зарплата Месси в «ПСЖ» составляет € 29 млн в год. Если Лионель одобрит предложение «Барселоны», то его жалованье снизится на € 16 млн. Ранее появлялась информация, что саудовский «Аль-Хиляль» готов платить игроку € 400 млн за сезон.

Месси находился в структуре «Барселоны» с 2000 по 2021 год.

Фанаты «Барсы» кричат «Месси» после чемпионства. Видеоролик: