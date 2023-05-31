Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига Европы. Финал. Севилья — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» предложила Месси зарплату в 33 раза меньше, чем от клуба из Саудовской Аравии

«Барселона» предложила Месси зарплату в 33 раза меньше, чем от клуба из Саудовской Аравии
Комментарии

«Барселона» сделала неофициальное предложение нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси о переходе в команду летом 2023 года. Об этом сообщает журналист Марта Рамон в «Твиттере». По сведениям источника, клуб предложил 35-летнему аргентинцу зарплату в размере € 12–13 млн после вычета налогов. Игрока устроило это предложение.

Ранее сообщалось, что после вычета налогов зарплата Месси в «ПСЖ» составляет € 29 млн в год. Если Лионель одобрит предложение «Барселоны», то его жалованье снизится на € 16 млн. Ранее появлялась информация, что саудовский «Аль-Хиляль» готов платить игроку € 400 млн за сезон.

Месси находился в структуре «Барселоны» с 2000 по 2021 год.

Фанаты «Барсы» кричат «Месси» после чемпионства. Видеоролик:

Материалы по теме
Мегаталант «Баварии» забил «золотой» гол! А в Аргентине растёт ещё один «наследник» Месси
Мегаталант «Баварии» забил «золотой» гол! А в Аргентине растёт ещё один «наследник» Месси
Материалы по теме
Представители Месси были удивлены словами Хави об аргентинце в «Барселоне» — Эдуль
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023