«Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» — в топ-3 самых дорогих клубов мира

«Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» вошли в рейтинг трёх самых дорогих клубов мира на данный момент по версии Forbes.

Самым дорогим клубом планеты авторитетное издание признало мадридский «Реал». Стоимость клуба оценивают в € 5,68 млрд. Второе место рейтинга занял «Манчестер Юнайтед» (€ 5,62 млрд).

В пятёрку также вошли такие клубы, как «Барселона» (€ 5,16 млрд), «Ливерпуль» (€ 4,95 млрд) и «Манчестер Сити» (€ 4,67 млрд).

Среди остальных клубов, вошедших в топ-10 самых дорогих команд планеты, оказались гранды немецкого и французского футбола — «Бавария» (€ 4,55 млрд) и «ПСЖ» (€ 3,94 млрд), а также клубы английской Премьер-лиги, базирующиеся в Лондоне — «Челси» (€ 2,9 млрд), «Тоттенхэм» (€ 2,62 млрд) и «Арсенал» (€ 2,12 млрд).