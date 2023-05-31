Глава «Балтики» Волженкин рассказал, чему научило его волонтёрство в Азии

Генеральный директор калининградской «Балтики» Кирилл Волженкин поделился личным жизненным опытом, приобретённым во время занятий волонтёрской деятельностью в Азии.

«Учишься не смотреть на внешний вид человека, не судить о книге по её обложке. Визуальная действительность в азиатских странах, особенно в нетуристических частях, сильно отличается от того, что есть здесь. Ты в самом начале смотришь там на людей, на антураж, видишь непривычную и временами пугающую еду и хочется дистанцироваться. Но это абсолютно неправильно. Когда начинаешь смотреть в суть, общаться, узнавать их ближе, то всё меняется. Ты понимаешь, насколько поверхностно ты раньше смотрел на всё вокруг, даже не пытаясь вникнуть в суть вещей и событий.

Фотографии? Это тоже правда. Я и сейчас люблю фотографировать. Даже были определённые успехи – одна работа, кстати из Азии, стала фотографией дня на российской версии National Geographic. Конечно, для фотографа-профессионала это не такой значимый момент. Но для любителя прямо круто», – сказал Кирилл Волженкин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.