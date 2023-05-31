«Севилья» — «Рома»: текстовая онлайн-трансляция финала Лиги Европы начнётся в 22:00

В решающем матче Лиги Европы сезона-2022/2023 встретятся испанская «Севилья» и итальянская «Рома». Команды будут играть на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Манчестер, Англия). Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В полуфинале «Севилья» по сумме двух матчей прошла итальянский «Ювентус» — 3:2. «Рома» обыграла немецкий «Байер» — 1:0.
Испанский клуб является лидером по количеству побед в Лиге Европы — шесть (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020). «Севилья» ни разу не проигрывала в финале. «Рома» добиралась до решающего матча Кубка УЕФА в 1991 году, но уступила «Интеру» (1:2). В прошлом сезоне итальянский клуб стал победителем Лиги конференций.
- 31 мая 2023
-
19:45
-
19:40
-
19:35
-
19:35
-
19:24
-
19:14
-
19:13
-
19:10
-
19:00
-
19:00
-
18:59
-
18:58
-
18:48
-
18:45
-
18:41
-
18:39
-
18:23
-
18:20
-
18:19
-
18:15
-
18:14
-
18:10
-
18:08
-
18:03
-
18:00
-
17:58
-
17:49
-
17:48
-
17:46
-
17:40
-
17:35
-
17:31
-
17:26
-
17:21
-
17:20