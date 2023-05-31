Названы две просьбы Месси «Барселоне» перед возможным возвращением
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси готов вернуться в «Барселону», но озвучил клубу две просьбы перед подписанием контракта. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в «Твиттере».
По сведениям источника, в следующие 10 дней клуб должен подтвердить у Ла Лиги, что его возвращение является для команды жизнеспособным. Вторая просьба — вернуть аргентинцу футболку с 10-м номером, который сейчас принадлежит Ансу Фати. Испанец получил его как раз после ухода Месси в 2021 году.
Месси может вернуться в «Барселону», за которую выступал с 2000 по 2021 год, на правах свободного агента. Его соглашение с «ПСЖ» истекает летом 2023 года.
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