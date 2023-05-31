«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Дало
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«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с правым защитником Диогу Дало, сообщает пресс-служба английской команды.
По информации источника, новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать пять лет.
В текущем сезоне на счету Дало 42 матча за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Португалец присоединился к «красным дьяволам» в июне 2018 года. Трансфер защитника из «Порту» обошёлся манкунианцам в € 22 млн.
Предыдущий контракт игрока с английским клубом был рассчитан до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.
Ранее сообщалось об интересе к Дало со стороны «Барселоны».
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