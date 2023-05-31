Защитник «Манчестер Юнайтед» Дало прокомментировал продление контракта с манкунианцами

Правый защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало прокомментировал продление контракта с манкунианцами.
«Играть за «Манчестер Юнайтед» — одна из самых высоких почестей, которых можно удостоиться в футболе. За последние пять лет мы пережили несколько фантастических моментов, я сильно вырос, и моя страсть к этому невероятному клубу только усилилась с того дня, как я присоединился к нему.
Все мы, игроки, чувствуем, что находимся в начале особого пути. Я могу заверить вас, что буду неустанно помогать «Юнайтед» в достижении наших целей и сделаю так, чтобы болельщики гордились клубом. Это стремление продолжится и на этой неделе, когда все сосредоточатся на подготовке к финалу Кубка Англии», — приводит слова португальского защитника пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
Ранее стало известно о продолжении сотрудничества «красных дьяволов» с Дало.
- 31 мая 2023
-
19:45
-
19:40
-
19:35
-
19:35
-
19:24
-
19:14
-
19:13
-
19:10
-
19:00
-
19:00
-
18:59
-
18:58
-
18:48
-
18:45
-
18:41
-
18:39
-
18:23
-
18:20
-
18:19
-
18:15
-
18:14
-
18:10
-
18:08
-
18:03
-
18:00
-
17:58
-
17:49
-
17:48
-
17:46
-
17:40
-
17:35
-
17:31
-
17:26
-
17:21
-
17:20