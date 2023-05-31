Защитник «Манчестер Юнайтед» Дало прокомментировал продление контракта с манкунианцами

Правый защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало прокомментировал продление контракта с манкунианцами.

«Играть за «Манчестер Юнайтед» — одна из самых высоких почестей, которых можно удостоиться в футболе. За последние пять лет мы пережили несколько фантастических моментов, я сильно вырос, и моя страсть к этому невероятному клубу только усилилась с того дня, как я присоединился к нему.

Все мы, игроки, чувствуем, что находимся в начале особого пути. Я могу заверить вас, что буду неустанно помогать «Юнайтед» в достижении наших целей и сделаю так, чтобы болельщики гордились клубом. Это стремление продолжится и на этой неделе, когда все сосредоточатся на подготовке к финалу Кубка Англии», — приводит слова португальского защитника пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно о продолжении сотрудничества «красных дьяволов» с Дало.