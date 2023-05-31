Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига Европы. Финал. Севилья — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Манчестер Юнайтед» Дало прокомментировал продление контракта с манкунианцами

Защитник «Манчестер Юнайтед» Дало прокомментировал продление контракта с манкунианцами
Аудио-версия:
Комментарии

Правый защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало прокомментировал продление контракта с манкунианцами.

«Играть за «Манчестер Юнайтед» — одна из самых высоких почестей, которых можно удостоиться в футболе. За последние пять лет мы пережили несколько фантастических моментов, я сильно вырос, и моя страсть к этому невероятному клубу только усилилась с того дня, как я присоединился к нему.

Все мы, игроки, чувствуем, что находимся в начале особого пути. Я могу заверить вас, что буду неустанно помогать «Юнайтед» в достижении наших целей и сделаю так, чтобы болельщики гордились клубом. Это стремление продолжится и на этой неделе, когда все сосредоточатся на подготовке к финалу Кубка Англии», — приводит слова португальского защитника пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно о продолжении сотрудничества «красных дьяволов» с Дало.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Дало
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023