В РФС рассказали об идее провести ретроматч с участием «Зенита» и сборной России — 2008

Руководитель службы по мероприятиям и спонсорским активациям Российского футбольного союза Кирилл Терешин рассказал о планах организации провести ретроматч с участием «Зенита» и сборной России образца 2008 года.
Игру намерены приурочить к 15-летию победы сине-бело-голубых в Кубке и Суперкубке УЕФА, завоеванию национальной командой России бронзовых медалей на чемпионате Европы 2008 года, а также пятилетию с момента проведения чемпионата мира в России.
«Хотим по окончании спортивного сезона подарить болельщикам праздник, вспомнив знаменательные даты истории нашего футбола, а именно: 15 лет со дня победы «Зенита» в Кубке УЕФА, 15‑летие завоевания бронзовых медалей сборной России на Евро‑2008, а также пятилетие с момента проведения чемпионата мира в России.
Также мы надеемся на приезд иностранцев», – приводит слова Терешина «Матч ТВ».
- 31 мая 2023
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