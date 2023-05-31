Угарте желает перейти в «Челси», однако «ПСЖ» предлагает зарплату в 2,5 раза больше

«ПСЖ» предлагает полузащитнику «Спортинга» Мануэлю Угарте контракт на € 5 млн в год, а «Челси» в 2,5 раза меньше — на € 2 млн, сообщает Record.

По информации источника, несмотря на желание хавбека играть в английской Премьер-лиге, разница в зарплатах существенна, поэтому уругваец находится в размышлениях по поводу своего будущего.

Сообщается, что парижане готовы заплатить за футболиста «Спортинга» € 60 млн в два транша, а «Челси» — пять траншей по € 12 млн. Также лондонцы готовы перечислить португальцам € 5 млн в качестве бонусов.

В текущем сезоне на счету Угарте 40 матчей за «Спортинг» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями.

Контракт игрока с лиссабонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Изначально на подписание Угарте претендовали другие английские клубы — «Ливерпуль» и «Астон Вилла». Однако недавно СМИ сообщали, что «Челси» всерьёз надеется на покупку уругвайского хавбека.