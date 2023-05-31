Оганесян: возвращение в «Спартак»? На связи с Баженовым, но пока ни к чему не пришли
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21-летний нападающий московского «Спартака» Степан Оганесян, выступающий на правах аренды за «Оренбург», признался, что пока не решил, где продолжит карьеру.
«Возвращение в «Спартак»? Мы с Никитой Баженовым были на связи весь сезон: созванивались, обменивались мнениями. Пока ни к чему не пришли. Всё на стадии разговоров.
Вернуться в «Спартак» или остаться в «Оренбурге»? Везде хорошо — это клубы РПЛ. Понятно, что «Спартак» борется за чемпионство. Но «Оренбург» — это многообещающая команда», — сказал Оганесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Нападающий провёл в аренде в «Оренбурге» весь сезон-2022/2023. За эту команду он сыграл 23 матча, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.
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