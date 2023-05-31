Павлюченко: ЦСКА и «Спартак» в равных условиях. Хочу, чтобы красно-белые взяли серебр

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко оценил шансы красно-белых финишировать на втором месте по итогам сезона Российской Премьер-Лиги.

«Я хочу, чтобы «Спартак» занял второе место. Они с ЦСКА в равных условиях, «Ростову» с армейцами будет тяжело в гостях. Шансы 50 на 50, будет интересная борьба за второе место. Кому в этот день улыбнётся фортуна, тот его и займёт.

Если мы говорим, что есть «Зенит» и все остальные команды, то второе и третье место для красно-белых будет удачным исходом сезона. Армейцы сейчас здорово играют, «Ростов» тоже достоин быть в призёрах. Но, конечно, нужно занимать второе место.

Это принципиально, «Спартаку» надо быть выше ЦСКА. Борьба будет серьёзная, пусть победит сильнейший», — приводит слова Павлюченко Metaratings.ru.

Перед заключительным туром ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице, имея в активе 55 очков и опережая «Спартак» на одно очко, а «Ростов» — на два.

В последнем туре чемпионата России армейцы на выезде сыграют с ростовчанами. «Спартак» отправится в Самару, где сыграет с «Крыльями Советов». Обе встречи состоятся в субботу, 3 июня, в 17:00 мск.