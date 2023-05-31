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«Бавария» намерена побороться за подписание Влаховича

«Бавария» намерена побороться за подписание Влаховича
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«Бавария» намерена включиться в борьбу за подписание нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича, сообщает журналист Кристиан Фальк в своём «твиттере».

По информации источника, мюнхенский клуб готов побороться за трансфер 23-летнего форварда с такими английскими грандами, как «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне на счету Влаховича 42 матча за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и четырьмя результативными передачами.

Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Влаховичу со стороны лондонского «Челси». При этом в СМИ отмечалось, что предметных переговоров по игроку не было.

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