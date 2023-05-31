Малафеев: мне не поступало приглашение об участии в матче «Зенит» — сборная России — 2008

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев, защищавший ворота сине-бело-голубых в финальном матче Кубка УЕФА-2008, не подтвердил участия в ретроматче с участием сборной России.

«Мне не поступало никакого приглашения об участии в ретроматче «Зенит» — сборная России — 2008», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Российский футбольный союз планирует организовать ретроматч с участием «Зенита» и сборной России образца 2008 года. Игра будет приурочена к 15-летию победы «Зенита» в Кубке и Суперкубке УЕФА и завоевания российской национальной командой бронзовых медалей на чемпионате Европы. Сообщалось, что в состав санкт-петербургской команды, помимо прочих, войдёт вратарь Вячеслав Малафеев, завершивший карьеру игрока в 2016 году.