Роман Павлюченко оценил работу Гильермо Абаскаля в «Спартаке»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко считает, что испанскому специалисту Гильермо Абаскалю можно поставить пять за первый сезон у руля московской команды.

«Главному тренеру можно поставить пятёрочку за этот сезон. Многим болельщикам нравится, как работает Абаскаль. Я хотел бы, чтобы он остался, но это зависит от руководства команды», — приводит слова Павлюченко Metaratings.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Под его руководством команда продолжает борьбу за второе место в Российской Премьер-Лиге. 34-летний Абаскаль имеет действующий контракт с московской командой до лета 2025 года. Сообщалось, что специалист гарантированно останется в команде на следующий сезон. В последнем туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» на выезде.