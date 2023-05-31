«Манчестер Сити» начал переговоры с Матео Ковачичем

Чемпион английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» приступил к предметным переговорам с агентами полузащитника «Челси» Матео Ковачича, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».
По информации журналиста, несколько дней назад клуб обсудил с представителями игрока условия контракта. Первые итоги переговорного процесса удовлетворили обе стороны, обсуждение деталей продолжится в ближайшее время.
Ранее стало известно, что «Челси» готов продать Ковачича, осуществляя масштабную перестройку состава, а сам 29-летний хорватский полузащитник был воодушевлён интересом со стороны наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.
Контракт Ковачича с «Челси» действует до июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 40 млн.
- 31 мая 2023
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