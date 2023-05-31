Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига Европы. Финал. Севилья — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» начал переговоры с Матео Ковачичем

«Манчестер Сити» начал переговоры с Матео Ковачичем
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» приступил к предметным переговорам с агентами полузащитника «Челси» Матео Ковачича, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

По информации журналиста, несколько дней назад клуб обсудил с представителями игрока условия контракта. Первые итоги переговорного процесса удовлетворили обе стороны, обсуждение деталей продолжится в ближайшее время.

Ранее стало известно, что «Челси» готов продать Ковачича, осуществляя масштабную перестройку состава, а сам 29-летний хорватский полузащитник был воодушевлён интересом со стороны наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

Контракт Ковачича с «Челси» действует до июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 40 млн.

Материалы по теме
Ковачич готов покинуть «Челси» ради игры в команде Хосепа Гвардиолы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023