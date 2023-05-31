«Севилья» — «Рома»: стартовые составы команд на финал Лиги Европы

Cегодня, 31 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште пройдёт финальный матч Лиги Европы сезона-2023/2024. В нём встретятся испанская «Севилья» и итальянская «Рома». Стартовый свисток Энтони Тейлора прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Севилья»: Боно, Теллес, Гудель, Баде, Навас, Ракитич, Фернандо, Хиль, Торрес, Окампос, Эн-Несири.
«Рома»: Патрисиу, Смоллинг, Манчини, Ибаньес, Челик, Матич, Кристанте, Спинаццола, Дибала, Абрахам, Пеллегрини.
«Севилья» шесть раз выигрывала Лигу Европы (Кубок УЕФА). В последний раз команде это удавалось в сезоне-2019/2020. «Рома» выходила в финал Кубка УЕФА в сезоне-1990/1991. В прошлом году команда Жозе Моуринью выиграла Лигу конференций.
Помогать главному арбитру Тейлору будут Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный судья – Майкл Оливер. За VAR отвечает Стюарт Атвелл.
- 31 мая 2023
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