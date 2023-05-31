«Серебро ещё не уходит». Зиньковский — о борьбе «Спартака» за второе место в РПЛ

Российский полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский считает, что у красно-белых есть шансы опередить ЦСКА в борьбе за второе место в Российской Премьер-Лиге.

«Серебро ещё не уходит. Конечно, после ничьей с ЦСКА всё зависело только от нас. Но у них впереди тяжёлая игра с «Ростовом». Посмотрим», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Перед заключительным туром сезона ЦСКА, занимающий второе место в таблице чемпионата России, опережает «Спартак», который располагается на третьей строчке, на одно очко. В 30-м туре армейцы на своём поле примут «Ростов», красно-белые отправятся в гости к «Крыльям Советов». Все игры тура состоятся в один день, 3 июня, и начнутся в 17:00 мск.