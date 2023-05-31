Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига Европы. Финал. Севилья — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Серебро ещё не уходит». Зиньковский — о борьбе «Спартака» за второе место в РПЛ

«Серебро ещё не уходит». Зиньковский — о борьбе «Спартака» за второе место в РПЛ
Комментарии

Российский полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский считает, что у красно-белых есть шансы опередить ЦСКА в борьбе за второе место в Российской Премьер-Лиге.

«Серебро ещё не уходит. Конечно, после ничьей с ЦСКА всё зависело только от нас. Но у них впереди тяжёлая игра с «Ростовом». Посмотрим», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Перед заключительным туром сезона ЦСКА, занимающий второе место в таблице чемпионата России, опережает «Спартак», который располагается на третьей строчке, на одно очко. В 30-м туре армейцы на своём поле примут «Ростов», красно-белые отправятся в гости к «Крыльям Советов». Все игры тура состоятся в один день, 3 июня, и начнутся в 17:00 мск.

Материалы по теме
Бушманов: «Спартак» своей игрой заслужил быть в тройке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023