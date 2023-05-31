Александр Бородюк высказался об идее провести матч между сборной России — 2008 и «Зенитом»

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк высказался об идее Российского футбольного сюза провести ретроматч с участием «Зенита» и футболистов национальной команды, которая завоевала бронзу Евро-2008.

«Ретроматч, приуроченный к 15-летию побед «Зенита» в Кубке и Суперкубке УЕФА, а также к успешному выступлению сборной России на чемпионате Европы, где были завоёваны бронзовые медали, — это очень классная и замечательная идея. Как с точки зрения футбола, так и со спортивной составляющей.

Думаю, что болельщикам будет очень приятно увидеть ребят, которые добивались успеха на футбольных полях. Если проведение этого матча подтвердится и всё состоится, то я был бы очень рад всех увидеть и пообщаться. Самое главное, что ребята сыграют прекрасный матч и доставят огромное удовольствие болельщикам.

Я бы ещё отметил тех замечательных и профессиональных людей, которые ушли, но они были в команде: Насибов и Соколов — наши великие массажисты, а также администратор команды Вотоловский. Это люди, которые очень многое сделали для национальной команды. Если всё состоится, то обязательно нужно отметить всех причастных — все были профессионалами своего дела. По прошествии этих 15 лет понимаешь, какого тогда результата достиг российский футбол», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.