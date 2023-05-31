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Литвинов: все расстроены после игры с «Пари НН», но у «Спартака» остаются шансы на серебро

Литвинов: все расстроены после игры с «Пари НН», но у «Спартака» остаются шансы на серебро
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о матче 29-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород» (0:0).

«Что случилось в матче с «Пари НН»? Забить не получилось. Всё просто. Конечно, игра получилась не самой удачной. Была возможность выйти на второе место. Все расстроились.

Остаются ли шансы на серебряные медали? Конечно. От нас зависит то, что главное — победить в Самаре», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

Перед заключительным туром «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, имея в активе 54 очка. Команда отстаёт от ЦСКА на одно очко и на столько же очков опережает «Ростов».

В последнем туре чемпионата России красно-белые на выезде сыграют с «Крыльями Советов». «Ростов» отправится в Москву, где сыграет с ЦСКА. Обе встречи состоятся в субботу, 3 июня, в 17:00 мск.

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