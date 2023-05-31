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УЕФА разрабатывает план по внедрению потолка затрат на трансферы

УЕФА разрабатывает план по внедрению потолка затрат на трансферы
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Европейский футбольный союз (УЕФА) разрабатывает новую стратегию финансового регулирования, чтобы устранить неравенство между клубами. Новые правила финансовой стабильности (FSR) начнут действовать уже в этом году и не позволят участникам еврокубков тратить больше 90% доходов на трансферы и зарплату. В следующем году планку намерены снизить до 80%, а в 2025-м – до 70%. Об этом сообщает The Times.

Решение УЕФА ввести потолок затрат было принято после обращения ведущих европейских клубов, выступающих не в английской Премьер-лиге. Они посетовали на то, что правила финансового фэйр-плей способствуют доминированию английского футбола. Клубы, представляющие Англию, занимают 16 из 30 мест в списке богатейших команд Европы.

План УЕФА потребует одобрения со стороны Евросоюза, кроме того, может потребоваться согласие Ассоциации европейских клубов (организация, судя по всему, готова поддержать нововведение) и каждой европейской лиги в отдельности. Против лимита на расходы может выступить профсоюз игроков. В данный момент план изучает рабочая группа, созданная с целью повышения устойчивости европейского футбола.

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