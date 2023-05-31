УЕФА разрабатывает план по внедрению потолка затрат на трансферы

Европейский футбольный союз (УЕФА) разрабатывает новую стратегию финансового регулирования, чтобы устранить неравенство между клубами. Новые правила финансовой стабильности (FSR) начнут действовать уже в этом году и не позволят участникам еврокубков тратить больше 90% доходов на трансферы и зарплату. В следующем году планку намерены снизить до 80%, а в 2025-м – до 70%. Об этом сообщает The Times.
Решение УЕФА ввести потолок затрат было принято после обращения ведущих европейских клубов, выступающих не в английской Премьер-лиге. Они посетовали на то, что правила финансового фэйр-плей способствуют доминированию английского футбола. Клубы, представляющие Англию, занимают 16 из 30 мест в списке богатейших команд Европы.
План УЕФА потребует одобрения со стороны Евросоюза, кроме того, может потребоваться согласие Ассоциации европейских клубов (организация, судя по всему, готова поддержать нововведение) и каждой европейской лиги в отдельности. Против лимита на расходы может выступить профсоюз игроков. В данный момент план изучает рабочая группа, созданная с целью повышения устойчивости европейского футбола.
- 31 мая 2023
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